В Курганской области следователи проверят факт посадки самолета прямо на автотрассу

Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту посадки легкого самолета «Сигма» на автодорогу «Курган-Куртамыш».

Авиаинцидент произошел в Курганской области 19 сентября. По словам очевидцев, самолет в субботу днем приземлился прямо на автодорогу. Жертв и пострадавших нет. В понедельник, 21 сентября, силовое ведомство сообщает, что доследственная проверка проводится в связи с тем, что «происшествие поставило под угрозу обеспечение безопасности полетов и автодорожного движения». Речь может идти о возбуждении уголовного дела по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

«В настоящее время следователями выясняются причины данного происшествия, устанавливаются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия», – уточнили в Уральском следственном управлении на транспорте. Информации о том, кому принадлежит самолет, пока нет.

Курган, Дарья Котова

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