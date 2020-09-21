В Зауралье Курган лидирует по числу заболевших коронавирусом

В Курганской области к 21 сентября выявлено 28 новых случаев коронавируса. С начала пандемии Covid-19 подтверждался в регионе 3 тыс 553 раза.

Как сообщает 21 сентября оперативный штаб области, в Кургане за сутки коронавирусом инфицировались 19 человек. Еще девять заболеших – жители Белозерского и Варгашинского районов, Макушинского и Шумихинского муниципальных округов.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 787 человек. В Курганской области действует обязательны масочный режим. Медики также настоятельно рекомендуют курганцам соблюдать социальную дистанцию.

Курган, Дарья Котова

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