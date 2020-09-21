В Зауралье несколько учебных заведений переводят на дистанционное обучение

В Белозерском районе Курганской области четыре учебных заведения на две недели переходят в режим дистанционного обучения. Об этом сообщается на сайте районной администрации.

Решение о временном закрытии учебных заведений было принято 20 сентября оперативным штабом района. На дистанционное обучение из-за роста случаев ОРВИ с 21 сентября переходят ученики школы им. В.Н. Коробейникова, детской школы искусств, ДЮСШ и Белозерского ДЮЦ. Карантин продлится до 5 октября. Также на территории Белозерского района отменены все массовые мероприятия с участием детей.

«В детских садах №1 и №2, как и прежде, продолжат работать дежурные группы», – уточнили в пресс-службе районной администрации.

Это не первый случай массового закрытия учебных Заведений в Зауралье. Оперативный штаб региона17 сентября сообщал, что несколько классов и дошкольных групп закрыты на карантин. Санитарные врачи объяснили это сезонной вспышкой ОРВИ.

Медики напоминают о необходимости прививаться против гриппа. По данным регионального департамента здравоохранения, на 16 сентября вакцинировано 33 тысячи 537 учеников с 1 по 11 класс, или 43,3% от плана. Это в два раза в больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Из-за закрытия на карантин классов и групп в детских садах, во всех детских учреждениях предприняты дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19, которые также способствуют профилактике ОРВИ. Помимо этого каждое утро детям и сотрудникам измеряют температуру бесконтактными термометрами.

Курган, Белозерский район, Дарья Котова

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