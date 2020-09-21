В Шадринске рецидивист из-за 50 рублей убил 91-летнюю старушку

В Курганской области в суд передано дело 45-летнего жителя Шадринска, который до смерти избил 91-летнюю жительницу города. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, подозреваемый в убийстве ранее уже был судим.

Как уточнили в региональном Следкоме, трагедия произошла в июле 2020 года. 45-летний горожанин зарабатывал на жизнь сбором лесных ягод, которые согласилась купить пожилая женщина. Она осталась должна продавцу 50 рублей, за которыми на следующий день и пришел злоумышленник.

«Мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, пришел к 91-летней женщине и стал требовать возврата долга. В результате возникшего конфликта злоумышленник стал наносить потерпевшей удары руками, затем нанес несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась на месте. Обыскав квартиру убитой, злоумышленник похитил сотовый телефон и значительную сумму денег», – уточнили в СУ СКР.

Преступник покинул Курганскую область – он на такси уехал в Тюмень. Вскоре был задержан полицейскими. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, разбой). До суда подозреваемый был помещен в СИЗО.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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