В Курганскую область поступила вакцина от коронавируса, первыми будут привиты медики

Партия первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса поступила в Курганскую область. В региональном департаменте здравоохранения 21 сентября заявили, что ее направят на вакцинацию медиков.

В профильном ведомстве уточнили, что планируют прививать работников инфекционного госпиталя, который был перепрофилирован под лечение заболевших коронавирусом и сотрудники которого ежедневно контактируют с инфицированными.

В пресс-службе курганского губернатора напомнили, что первая в мире вакцина от COVID-19 бла зарегистрирована 11 августа. Ее разработали российские ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V». В Министерстве здравоохранения РФ отметили, что в рамках первых поставок вакцины будут отработаны логистические цепочки доставки в субъекты России, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

По состоянию на 21 сентября в Зауралье коронавирусом переболели 3 тыс 553 человека.

Курган, Дарья Котова

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