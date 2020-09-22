На ремонт трассы, которую в Зауралье не ремонтировали 20 лет, выделен дополнительный транш

Курганская область получила из федерального бюджета 260 млн рублей на продолжение ремонта трассы Шадринск-Ялуторовск. За счет транша, который ожидался в 2021 году, дорожники в текущем году смогут отремонтировать еще порядка 20 км автодороги.

«Новый День» сообщал, что ремонт трассы Шадринск-Ялуторовск начался два месяца назад. Автодорогу с суточным трафиком порядка 2,5 тыс автомобилей не ремонтировали более 20 лет. Дорожный контракт разделен на четыре этапа, под ремонт в общей сложности попадают 60 км дороги.

«Трасса Шадринск-Ялуторовск – один из самых проблемных объектов. Поэтому было принято решение отремонтировать еще порядка 20 км асфальта данной дороги в текущем году. Теперь вместо планируемых 10 км мы отремонтируем 30 км асфальтового покрытия», – рассказывает директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Ирина Саблукова.

Глава ведомства уточнила, что работы идут сразу на двух участках трассы – со стороны Юлдусского кольца и на 57 км между селом Мехонское и деревней Спицына.

Трассу, побившую антирекорд, начали ремонтировать по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт рассчитан на четыре года, в первые два года будет осуществляться ремонт и содержание дороги. На эти цели выделено в 2020 году – 126,7 млн рублей; 2021 – 701,5 млн рублей. В последующие два года контрактом предусмотрено только содержание дороги, на что будет выделено порядка 18 млн рублей.

Региональная дорога Шадринск-Ялуторовск проходит по территории двух районов – Шадринского и Шатровского. И связана с федеральной трассой Екатеринбург-Шадринск-Курган. Значительная доля трафика приходится на транзитный транспорт, следующий из центральной части России через город Челябинск в северные и восточные регионы и обратно.

Курган, Дарья Котова

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