В Курганской области заболевших коронавирусов в два раза больше, чем выздоровевших

В Курганской области по состоянию на 22 сентября коронавирус подтвердился у 30 человек. По сравнению с предыдущими несколькими днями наблюдается небольшой рост. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3 тыс 583.

Как сообщает оперативный штаб региона, за сутки по выздоровлению были выписаны 15 пациентов. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находится 779 человек.

Более половины новых случаев заболевания зарегистрированы в Кургане, где за сутки инфицировались 18 человек. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах.

Курган, Дарья Котова

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