На Курганскую область вновь обрушится шторм, в МЧС выступили с заявлением

В Курганской области 23 сентября ожидается шквалистый ветер с порывами до 21 м/с. Также синоптики прогнозируют дожди. О надвигающемся шторме сообщили в региональном управлении МЧС.

«В связи с данным прогнозом на территории Курганской области повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, природных пожаров, ДТП, обрушения конструкций (щитов, рекламных растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой», – сообщает МЧС.

Жителей области просят соблюдать максимальную осторожность, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, не парковать машины вблизи автомобилей.

Аналогичная буря обрушилась на Зауралье в минувшее воскресенье, 20 сентября. Ветер вырывал с корнем деревья, падали слабо закрепленные конструкции. В семи районах области произошли аварийные отключения электроэнергии. Порывы линий устраняли 35 аварийных бригад.

Курган, Дарья Котова

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