Правительство Курганской области раздает бизнесу миллионы на развитие внутреннего туризма

В Курганской области прошел первый конкурс, победители которого получат бюджетные средства на развитие своих туристических проектов. Авторам четырех проектов в рамках региональной программы выделены 3,3 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, решение о распределении средств приняла комиссия департамента экономического развития Курганской области. Один из представленных проектов – новый, еще три связаны с расширением имеющихся туритических объектов.

Так, один из конкурсантов готов развивать организацию досуга туристов на археологическом памятнике Савин, который расположен в Белозерском районе. В том числе речь идет о создании там палаточного кемпинга.

Второй конкурсант – владелец конефермы, планирует развивать сельский туризм. Он хочет приобрести домик для туристов, чтобы они могли оставаться на ночь и почувствовать сельский быт. Автор третьего проекта также житель Шадринска. Это владелец комплекса с горячим источником. Предприниматель планирует направить субсидию на покупку и установку беседок, обустройство мангальной зоны, а также на приобретение квадроциклов и снегоходов для организации зимнего отдыха.

К числу новых проектов относится идея создать городок ремесленников на Увале, в Кургане, а также организовать прокат спортинвентаря.

Как сообщал «Новый День», в августе в Курганской области была утверждена пятилетняя программа развития внутрирегионального туризма. Она рассчитана до 2025 года. Пятилетний объем финансирования определен в сумме 26,5 млн рублей.

К этому моменту кабмин Зауралья прогнозирует увеличение внутреннего турпотока на 27%, рост налоговых поступлений в областной бюджет должен увеличиться на 4%. Субсидии авторам проектов выделяются в рамках данной программы.

В облправительстве уточнили, что следующий конкурс проектов состоится в марте 2021 года.

«С помощью субсидий мы поддержим предпринимательские инициативы для развития внутреннего и въездного туризма. Отрасль является одной из пострадавших и, безусловно, такая помощь будет очень кстати. Кроме того, мы надеемся, что средства помогут предпринимателям сделать проекты более разнообразными, привлекательными для гостей. Это повлечёт за собой рост туристического потока и развитие сферы в целом», – прокомментировал заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных.

Ранее в региональном кабмине уточняли, что акцент будет сделан на развитие исторических и природных достопримечательностей, известных за пределами Зауралья. В их числе уникальные курортные здравницы, православное культурное наследие, археологический памятник – святилище Савин.

«Нам нужно как можно больше продуктивного. Выстраивайте сеть туристической инфраструктуры: отели, турфирмы, курорты, санатории и небольшие объекты, как будет в Белозерском районе. Делайте маршрутную сеть, включайте ее в мобильные путеводители, карты области с туристическими объектами. Не забудьте включить сельский туризм, интерес к нему будет возрастать. Отдельные самоучки уже работают в этом направлении, есть аутентичные сельские избы, есть небольшие фермы, сыроварни, есть охотхозяйства. Учитывая ситуацию, люди хотят и будут отдыхать в своей стране, поэтому все прирастать будет внутренним туризмом, и мы должны быть готовы к этому», – так в августе прокомментировал новую программу курганский губернатор Вадим Шумков, обращаясь к врио директора департамента экономического развития Владимиру Ковалеву.

Курган, Дарья Котова

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