В Курган ради бизнес-проектов прилетел долларовый миллиардер

Глава Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын в среду, 23 сентября, прилетел в Курган, чтобы встретиться с губернатором Вадимом Шумковым.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, обсуждалась возможность реализации проектов холдинга УГМК на территории Зауралья. В частности, речь шла об участии уральской компании в развитии сети индустриальных парков.

«Также губернатор предложил генеральному директору ОАО «УГМК» рассмотреть возможности расширения сотрудничества компании с Курганским государственным университетом (КГУ). Холдинг с 2013 года реализует уникальный проект – Технический университет УГМК – который работает на стыке образования и производства. Глава региона подчеркнул, что для студентов и преподавателей КГУ взаимодействие с вузом компании открывает новые возможности и позволит повысить качество образования», – сообщает пресс-служба Шумкова.

Глава региона также отметил, что УГМК помогает реализовать несколько значимых для области социальных проектов. Всего за пять лет ОАО «УГМК» инвестировало в социальную сферу и инфраструктуру Курганской области около 593 млн рублей.

Так, холдинг оплатил 50% стоимости ледовой арены, которая сейчас строится в Шадринске. Значительные средства холдинг инвестировал в реконструкцию набережной реки Исеть и капитальный ремонт Свято-Николаевского храма в Шадринске, по которым ведутся работы. Также компания принимала участие в ремонте целого ряда объектов в Шадринске, Шадринском и Далматовском районах.

Бизнесмен Андрей Козицын входит в список долларовых миллиардеров. По данным рейтинга Forbes за 2019 год, состояние главаы УГМК, проживающего в Екатеринбурге, составляет 5,8 млрд долларов.

Курган, Дарья Котова

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