В Кургане масштабно отключат газ и свет

В Кургане в четверг, 24 сентября, запланировано массовое отключение электроэнергии. Завтра, 25 сентября, из-за ремонтных работ на сетях газораспределения высокого давления курганцы останутся без газа.

Сегодняшнее массовое отключение света связано с плановыми ремонтными работами, которые на сетях проводят бригады АО «СУЭНКО». В мэрии Кургана уточнили, что под отключене попадает множество домов.

Так, до 16 часов в связи с установкой опор ЛЭП в поселке Теплый Стан света не будет в домах на улицах: Болдинская 4-я, 69, уч. 387; Болдинская 5-я, 65-99, 60-90; Сосновая, 1-37, 4-40. В Теплом Стане также до 16 часов без света останутся дома на улицах Варгашинская, Офицерская и пр. Казачий. Также энергетики отключат от света микрорайонах Рябково и Ключи, где под отключение попадут десятки домов.

В пятницу, 25 сентября, с 09:00 до 17:00 часов из-за работ АО «Газпром газораспределение Курган» газоснабжение будет приостановлено в нескольких микрорайонах – Черумухово, Пригородный, Арбинка, Осиновка.

«Под отключение попадают многоквартирные жилые дома и частные домовладения по следующим адресам в Кургане: микрорайон Черемухово в границах улиц Полевой, Тихой, Школьной, Заречной, Молодежной, Береговой, Короткой, Космонавтов, Комсомольской, Набережной, Октябрьской, Советской, Коммуны, Южной, Рябиновой, 50 лет Победы, Фестивальной, Степной, Весенней, Приозерной, переулков Тополиного и Зеленого; микрорайоны Пригородный, Арбинка, Осиновка; СНТ «Прогон», «Черемушки», «Корвет», Дарина»; ДНТ «Урочище Выгородки», – уточнили в мэрии Кургана.

Также подача газа будет временно приостановлена к нескольким котельным: ООО «КТЭС» (ПАО «КГК»), микрорайон Черемухово, ул. Школьная, 33 и микрорайон Пригородный, ул. Юбилейная, 1в; ООО «Гермес», микрорайон Пригородный, ул. Утятская, 13; ИП Грищенко А. Б., микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, 2а; ИП Артамонов О.В., микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, 12;мООО «Виктория», микрорайон Черемухово, ул. Космонавтов, 15.

Курган, Дарья Котова

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