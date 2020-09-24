В Кургане зафиксирован рост новых случаев коронавируса

В Курганской области к 24 сентября подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции. Это самый высокий показатель за предыдущие дни. Сутками ранее, напомним, в Зауралье инфицировались 28 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане суточный прирост оказался самым высоким. В областной столице за сутки выявлен 21 новый случай Covid-19. Остальные – в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мишкинском, Целинном и Юргамышском районах.

С начала пандемии в Курганской области коронавирусом заболели 3 тыс 642 человека.

Курган, Дарья Котова

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