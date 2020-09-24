В Кургане мужчина погиб из-за двери, которую выкинули с пятого этажа

В Кургане возбуждено уголовное дело из-за гибели 42-летнего мужчины, на которого с пятого этажа упала дверь. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, дверь выкинули рабочие, которые должны были вывезти строительный мусор.

По данным регионального Следкома, трагедия произошла 22 сентября. «Двое рабочих выкинули из окна 5 этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу мужчину. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении», – сообщает Следком.

Уголовное дело возбуждено по ст. ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Курган, Дарья Котова

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