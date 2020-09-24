«Курганская генерирующая компания» создала «дочек», для которых запросила многократное увеличение тарифа

Компания «КГК» – основной производитель электрической и тепловой энергии в Курганской области – создала две структуры, которым передала значительную часть своих активов. Для своих «дочек» энергетики запросили тарифы, которые вызывают удивление. Региональный департамент цен и тарифов с расчетами тепловиков не согласен.

«Курганская генерирующая компания» (КГК), которая ранее занималась и выработкой тепловой энергии и теплоснабжением жителей и предприятий Кургана и Шадринска, в ноябре 2019 года изменила структуру собственности. Она передала некоторые объекты теплоснабжения в собственность двух других компаний – ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети». После сделки, по версии КГК, именно эти компании должны обеспечивать теплом жителей и предприятия Кургана и Шадринска.

В связи с тем, что формально это новые участники рынка, они запросили согласование тарифа на выработку тепловой энергии в департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области на зимний период 2020-2021. Тариф, который просят одобрить компании, оказался намного выше, чем тот, который был утверждён ранее для КГК.

КГК подавала тепло по тарифу в 2 тыс. рублей за гигокалорию. Новая курганская компания просит 5 тыс. рублей, а шадринская – 9,5 тыс рублей вместо 3 тыс рублей за гигокалорию по Шадринскому району и 5,5 тыс рублей вместо 2,5 тыс рублей за гигокалорию по Шадринску.

Если такой тариф будет утверждён, то плата за отопление для жителей и юридических лиц в Шадринске и Кургане вырастет в разы.

По версии областного правительства, сделка по передаче теплоэнергетических активов двум новым компаниям в 2019 году была некорректной – собственники бизнеса не согласовали ее в антимонопольном органе.

В связи с этим департамент цен и тарифов Курганской области на сегодняшний день действительно не утверждает тариф для новых компаний. Правительство Курганской области настаивает на том, что теплоснабжением по-прежнему должна заниматься Курганская генерирующая компания с прежним тарифом в 2 тыс. рублей.

В пресс-службу ОАО «КГК» отправлен запрос, в котором запрашивается информация о необходимости совершенной сделки, свзанной с регистрацией новых «дочек» энергетической компании. Также редакция просит объяснить, в связи счем тарифы на тепло в Кургане и Шадринске должны вырасти в два раза, а в Шадриснком районе – трекратное увеличение. Ответ на запрос пока не поступил.

ОАО «КГК» – компания, подконтрольная энергоолигархкам Артему Бикову и Алексею Боброву. В структуру «КГК» входят три подразделения: Курганкая ТЭЦ, СП «Тепловые сети» и Шадринское отделение «КГК».

Курган, Дарья Котова

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