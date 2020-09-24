Мэр Кургана обратился в прокуратуру из-за срыва отопительного сезона

Глава Кургана Андрей Потапов обратился в прокуратуру из-за действий поставщика тепла – «дочки» ОАО «Курганская генерирующая компания». 21 сентября в областной столице официально стартовал отопительный сезон для объектов первой категории. Это все социальные объекты. На сегодняшний день без тепла остаются 30 учреждений, включая инфекционный госпиталь в Рябково, отданный под лечение коронавирусных больных.

Как сообщили «Новому Дню» в мэрии Кургана, в настоящее время теплоноситель подан в 52 детских сада, 31 школу, 4 учреждения дополнительного образования. В учреждениях ведется регулировка на внутренних системах отопления.

«По состоянию на 24 сентября, несмотря на готовность учреждений к приему теплоносителя и поданные заявки в ООО «Курганские теплоэнергетические системы» («дочка» КГК – прим. Ред.) на подключение ресурса, 30 объектов первой категории тепло не получили. В их числе школы, детские сады и комплекс учреждений здравоохранения», – уточнили в мэрии Кургана.

В горадминистрации подтвердили, что мэр Потапов обратился по данному поводу в прокуратуру. Заявление градоначальника в надзирающее ведомство призвано не допустить «ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой энергии в связи с угрозой возникновения дефицита тепловой энергии, а также ограничения теплоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения».

Как сообщал «Новый День», постановление о начале отопительного сезона для соцобъектов мэр Потапов подписал 21 сентября. Дата начала отопительного сезона для прочих потребителей, включая жилфонд, пока не определена.

22 сентября в ПАО «Курганская генерирующая компания» заявили, что отопительный сезон для соцобъектов стартовал. При этом в ресурсоснабжающей компании отметили, что подача теплоносителя – это сложный технологический процесс, который может занять от 5 до 7 дней.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 24.09.20

«Курганская генерирующая компания» создала «дочек», для которых запросила многократное увеличение тарифа. / В Кургане мужчина погиб из-за двери, которую выкинули с пятого этажа. / Депутаты думы Курганской области получили мандаты и готовы к первому заседнию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»