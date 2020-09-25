В Курганской области назначен и.о. заместителя губернатора

В правительстве Курганской области кадровое назначение – и.о. заместителя губернатора по социальной политике назначена Лариса Кокорина, которая до текущего момента занимала пост директора департамента здравоохранения региона. От исполнения обязанностей в департаменте она освобождена в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе правительства области.

До Кокориной пост заместителя губернатора по соцполитике занимала Ольга Соложенецева, пришедшая из финуправления, она проработала в должности недолго. 18 сентября Соложенцева была уволена по собственному желанию.

Должность, которую занимает Лариса Кокорина (пока в статусе и.о.) – одна из ключевых в областном правительстве. В социальной сфере наибольшее количество проблемных сложных вопросов, которые требуют грамотных управленческих решений, постоянного контроля.

Аргументируя выбор кандидатуры г-жи Кокориной, инсайдер из числа чиновников областного правительства объясняет: она сумела выстроить работу в период пандемии коронавируса при очень скудном финансировании отрасли, изношенной материальной базе и кадровых проблемах. Курганская область пережила этот период спокойно, успев вовремя закупить оборудование и препараты.

Также Кокорина по поручению губернатора Вадима Шумкова начала изменения в больницах: наладила учёт и контроль над финансовыми потоками учреждений – чтобы средства больницы расходовались рационально. Речь идет о централизации закупок, о повышении энергоэффективности больниц и так далее.

В отрасли о ней говорят как о сильном управленце. «Я знаю Ларису Ивановну давно. Некоторые отзываются о ней как о жестком руководителе, но это необходимое качество управленца любого уровня, особенно в социальной сфере, где нет лишних денег и каждый рубль на счету. Кроме того, Лариса Ивановна требовательна к себе, потому может быть требовательна и к остальным», – сказал главный внештатный хирург департамента, председатель ассоциации медработников Курганской области Владимир Чернов.

«В здравоохранении всегда было тяжело работать: с одной стороны нужно душой болеть за каждого пациента, с другой – улучшать условия труда врачей при ограниченном бюджете. Очень сложно сохранять коллектив при небольшой зарплате, мотивировать людей. В последние годы начались масштабные изменения в сфере здравоохранения Курганской области – ремонты, закупка оборудования, в селах обновляются ФАПы. Лариса Ивановна показала себя хорошим хозяйственником – то есть наравне с административной работой добавился ещё и контроль за строительством и ремонтом. Это тоже большой опыт. Ну и самое главное – она настоящий профессионал. Очень хорошо, если такой важной сферой будет руководить человек, знающий все нюансы, от сельской больницы до социальной политики региона», – сказала заместитель директора Российского научного цента восстановительной травматологии и отропедии им. Илизарова Елена Воронович.

Курган, Наталья Ефимова

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