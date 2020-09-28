Жителей Зауралья предупредили о заморозках

В Курганской области в ближайшие дни ожидаются заморозки, температура воздуха местами по области опустится до минусовых отметок.

Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 сентября ночью похолодает до -3 градусов. Ночью и утром ожидаются туманы. Днем температура воздуха прогреется до +14-17 градусов. Метеорологи также прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

Курган, Дарья Котова

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