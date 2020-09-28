В Курганской области в ДТП попали четыре мотоцикла, среди пострадавших – дети

В Курганской области 26 сентября произошла серия аварий с участием мотоциклистов. Одно из ДТП было массовым.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, днем 26 сентября на 295 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган в ДТП попали три мотоцикла. «Женщина 1985 года рождения, управляя мотоциклом «Сузуки», допустила столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «Ямаха» под управлением водителя 1990 года рождения. После чего мотоцикл «Ямаха» столкнулся еще с одним двигавшимся в попутном направлении мотоциклом с таким же названием под управлением 44-летнего мужчины», – уточнили автоинспекторы. Мотоциклистка, управляющая Сузуки, госпитализирована с травмами.

«Также телесные повреждения получила 16-летняя пассажирка второго транспортного средства, ей назначено амбулаторное лечение. Все участники движения находились в полной мотоэкипировке», – отметили в ГИБДД.

В этот же день через несколько часов авария произошла в Шадринске. Там 16-летний подросток на мопеде не уступил дорогу иномарке Митсубиси Ланцнер. Ребенок-водитель с травмами госпитализирован в БУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи». Во время движения юноша находился в мотошлеме.

Курган, Дарья Котова

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