В Кургане скончался врач, у которого обнаружили коронавирус

В Кургане 27 сентября скончался 62-летний доктор Курганской областной больницы. У медика был подтвержден коронавирус.

Как сообщает оперативный штаб региона, врач областной больницы работал терапевтом в приемном покое.

«Наш коллега заболел несколько дней назад, ему резко стало хуже, он сразу попал в реанимацию. Пока рано говорить о причинах смерти, вскрытия ещё не было. Все необходимые анализы и экспертизы для выяснения причин смерти будут сделаны вовремя», – прокомментировала и.о. директора регионального департамента здравоохранения Елена Островских. Она также добавила, что курганские медики выражают соболезнования семье погибшего. «Для медицинского сообщества это большая потеря. Это уважаемый врач, который помог сотням пациентов. Мы будем помнить его как очень надёжного коллегу, профессионала своего дела», – отметила Елена Островских.

В оперштабе уточнили, что сотрудники регионального управления Роспотребнадзора сейчас проводят эпидемиологическое расследование. «В лечебном учреждении предпринимаются все необходимые санитарно-противоэпидемические меры. Семье медика также будет оказано содействие», – резюмировали в оперштабе Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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