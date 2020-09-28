В Курганской области увеличилось число заболевших Covid-19

В Курганской области к 28 сентября лабораторно подтверждено 32 новых случая коронавируса. Это рекорд для сентября. Весь месяц в Зауралье суточный прирост не превышал 30 случаев.

Как сообщает оперативный штаб региона, 23 заболевших выявлены в Кургане. Остальные девять инфицированных – жители Шадринска и трех районов: Варгашинского, Каргапольского и Кетовского.

С начала пандемии в Зауралье коронавирус фиксировался 3 тыс 768 раз. Под медицинским наблюдением сейчас остаются 731 человек, включая тех, кто контактировал с инфицированными.

Курган, Дарья Котова

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