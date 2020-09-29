В Кургане мужчина убил жену-инвалида

В Кургане завершено расследование убийства женщины-инвалида. Ее беспомощную зарезал супруг.

Как сообщает 29 сентября СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в Кургане в октябре 2019 года. «Обвиняемый, находясь в квартире, где проживал с семьей, в результате возникшей ссоры совершил убийство своей супруги, которая в силу своего старческого возраста, состояния здоровья, а также инвалидности в виду ампутации ноги не смогла оказать ему сопротивления. Мужчина нанес потерпевшей, находящейся в кровати, несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась», – уточнили в региональном Следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Дело передано в суд.

Курган, Дарья Котова

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