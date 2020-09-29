Антирекорд сентября: в Курганской области за сутки коронавирусом заболели более 30 человек

В Курганской области второй день подряд фиксируется рост новых случаев коронавируса. К 29 сентября Covid-19 подтвердился у 35 человек. Сутками ранее заболели 32 зауральца.

Как сообщает оперативный штаб региона, из 35 новых случаев 25 выявлены в Кургане. Остальные – в Варгашинском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Целинном, Щучанском районах и Макушинском муниципальном округе.

Следовательно, увеличилось число населенных пунктов, где распространяется Covid-19. По данным за вчерашний день, инфицированные были выявлены лишь в пяти муниципалитетах: Курган, Шадринск, Варгашинский, Каргапольский и Кетовский районы.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 3803 случая Covid-19. По выздоровлению за минувшие сутки выписаны 40 человек.

Курган, Дарья Котова

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