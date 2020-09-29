Замминистра Глушко в Кургане изучает школьное меню и знакомится с новыми учеными заведениями Зауралья

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко во вторник, 29 сентября, прибыл с рабочим визитом в Курганскую область. Он уже посетил несколько образовательных заведений. Замминистра сопровождают и.о. заместителя губернатора по социальной политике Лариса Кокорина и заместитель директора регионального департамента образования и науки Иван Хлебников.

Как уточнили в пресс-службе курганского губернатора, Дмитрий Глушко сразу по прибытию посетил курганскую школу № 50. Там он проверил, как соблюдаются меры предосторожности в период пандемии коронавируса и изучил школьное меню. Дмитрия Глушко заинтересовал вопрос контроля качества питания. Директор школы Михаил Тимофеев отметил, что создана специальная общественная комиссия, в состав которой входят и родители, и представители образовательного учреждений. Представители комиссии обычно раз в две недели оценивают качество питания и опрашивают детей.

Затем замминистра отправился в новый курганский IT-колледж, созданный в Зауралье по инициативе губернатора Вадима Шумкова на базе Курганского технологического колледжа им. Героя СССР Н.Я. Анфиногенова. Сейчас здесь завершают ремонт аудиторий, на что привлекаются внебюджетные средства от компаний-партнеров. Современное оборудование закупили на средства гранта нацпроекта «Образование». В этом году планируют начать обучение 800 студентов.

Помимо этого гость посетил Курганский техникум сервиса и технологий. Учебное заведение получило 7,5 млн рублей на модернизацию своей материально-технической базы. Также было закуплено оборудование, соответствующее стандартам WorldSkills для 5 мастерских. Студенты угостили Дмитрия Глушко хлебом собственного приготовления, а куратор соцполитики Зауралья Лариса Кокорина попросила помощи. Рядом с колледжем сейчас идёт благоустройство территории. Лариса Кокорина отметила, что по инициативе главы региона в порядок комплексно приводят и здания учреждений профобразования, и территорию. И попросила первого заместителя министра просвещения рассмотреть возможность выделения федеральных средств на ремонт общежития техникума сервиса и технологий.

Еще одной остановкой для представителя федерального ведомства стал курганский кванториум, который оборудовали на средства нацпроекта «Образование» и дополнительно по поручению Шумкова в 2019 году привели в порядок здание. Занятия в технопарке бесплатны и с учётом применения дистанционных технологий доступны не только жителям городов Курганской области, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 29.09.20

Антирекорд сентября: в Курганской области за сутки коронавирусом заболели более 30 человек. / В Кургане мужчина убил жену-инвалида. / В Кургане началась массовая замена остановочных павильонов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»