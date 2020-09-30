Ключевому департаменту правительства Курганской области подобрали руководителя

Директором департамента экономического развития Курганской области назначен Владимир Ковалев. Распоряжении о его назначении 29 сентября подписал курганский губернатор Вадим Шумков.

Как сообщал «Новый День», с июня 2020 года Владимир Ковалев руководил ведомством с приставкой «и.о.» руководителя. Он был назначен исполняющий обязанности главы департамента после реорганизации в кабмине Зауралья. Тогда в одну структуру, напомним, объединились департамент промышленности и экономического развития.

В облправительстве новшество пояснили тем, что так усиленное ведомство сможет работать эффективнее. Объединенную структуру и возглавил г-н Ковалев, а испытательный срок его работы завершился официальным назначением.

Курган, Дарья Котова

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