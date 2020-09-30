«Идет серьезный рост»: в оперштабе Зауралья эмоционально обратились к курганцам

Оперативный штаб Курганской области выступил с обращением из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ в регионе.

Как сообщили 29 сентября в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и ОРВИ, в регионе идет рост сезонной заболеваемости ОРВИ и простудой. И на этом фоне в зону особого риска попадают люди старше 65 лет, у которых повышается риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Только за последние две недели коронавирусом в Зауралье заразились 43 пенсионера. И по статистике, 74% летальных исходов от коронавируса в области – у пожилых людей.

«Ради себя, ради своих детей, берегите своё здоровье, не рискуйте! Не выходите из дома без необходимости, ограничьте посещение общественных мест. Если есть возможность, попросите родных и близких покупать вам продукты и лекарства. Если вы без маски и перчаток в транспорте – вероятность заражения сильно повышается! Обращаемся и ко всем жителям области: если у вас есть пожилые родители, пожалуйста, поговорите с ними!!! Проверьте, есть ли у них маски и перчатки, берут ли они их с собой, знают ли, как и чем дезинфицировать руки. Берегите своих родных и информируйте их о ситуации, окажите помощь!», – обратились в оперативном штабе к жителям Зауралья.

Санитарные врачи в очередной раз напоминают, что у пожилых людей течение болезни обычно тяжелее. В оперштабе также отметили, как важно соблюдать меры безопасности. «35% заразившихся не могут назвать источник заболевания, а это значит, они заразились в транспорте, в магазине, аптеке, на лавочке у подъезда, пренебрегая мерами защиты и соблюдением социальной дистанции», – добавили в оперштабе.

Коронавирусной инфекцией в Курганской области с начала пандемии заболели 3 тыс 803 человека. Это данные по состоянию на 29 сентября. Ежедневно оперативный штаб сообщает о новых случаях Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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