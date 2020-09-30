Замминистра просвещения по итогам визита в Курганскую область оценил работу губернатора Шумкова

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко по итогам визита в Курганскую область заявил, что ему понравилось, как губернатор Вадим Шумков наводит порядок в образовательных учреждениях.

«Хочется сказать, что в регионе чувствуется крепкая хозяйская рука. Мы с губернатором сегодня много вопросов обсуждали, связанных с развитием системы образования. Я вижу, какое внимание он этому уделяет. Принимает очень спокойно системные решения. Важно, что везде чувствуется – вложена душа. Среда всегда воспитывает, среда всегда важна, и дети должны приходить в школу и чувствовать себя всегда очень комфортно», – заявил на брифинге Дмитрий Глушко после осмотра Рычковской средней школы Белозерского района .

В текущем году в Курганской области на ремонт средних школ выделена беспрецедентная для региона сумма – 1 миллиард рублей.

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко 29 сентября провел в Курганской области. Во время своего визита он посетил несколько учебных объектов, включая новый для Зауралья ссуз – колледж для обучения айтишников.

Курган, Дарья Котова

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