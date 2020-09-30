В Курганской области коронавирусом за сутки заболели 36 человек

В Курганской области по данным на 30 сентября коронавирус подтвердился у 36 человек. Большинство новых случаев выявлено в Кургане, сообщает оперативный штаб региона. Общее число инфицированных с начала пандемии – 3 тыс 839.

Так, в областной столице за сутки инфицировались 24 человека. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Мишкинском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском районах и городе Шадринске.

Накануне оперативный штаб региона выступил с заявлением. В регионе зафиксирован рост сезонной заболеваемости ОРВИ и простудой.

И на этом фоне в зону особого риска попадают люди старше 65 лет, у которых повышается риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Только за последние две недели коронавирусом в Зауралье заразились 43 пенсионера. И по статистике, 74% летальных исходов от коронавируса в области – у пожилых людей. Медики просят зауральцев соблюдать все меры предосторожности.

Курган, Дарья Котова

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