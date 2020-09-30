В Кургане из-за эпидобстановки приостановил работу уникальный центр ортопедии

В Кургане временно приостановил свою работу центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.

Режим работы национального медицинского центра изменился «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки». «Плановая и экстренная госпитализация приостановлена с 29 сентября по 11 октября», – уточняют в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Академика Г. А. Илизарова». При этом очный амбулаторный прием медики проводить будут.

Центр травматологии и ортопедии – медицинское учреждение, в которое пациенты прилетают за медицинской помощи со всей страны, а также из-за рубежа. Ежегодно лечение там проходят более 14 тыс пациентов.

Об ухудшении эпидемиологической обстановки накануне сообщил оперативный штаб Курганской области. Фиксируется рост сезонной заболеваемости ОРВИ, а также растет заболеваемость Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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