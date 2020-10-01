В Курганской области на карантин начали закрываться школы и детские сады

В Курганской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и Covid-19 закрываются школы и детские сады. Полностью уже закрыты три учебных заведения, частично – десятки. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Так, по состоянию на 30 сентября из-за вспышки ОРВИ учебный процесс офлайн временно прекращен в трех школах – это учебные заведения в Куртамышском, Половинском и Белозерском районах.

Частично на карантин закрыты 26 школ. Антилидерами стали Курган и Кетовский район. «Из них в связи с Covid-19 на карантине находятся 6 классов в 4 школах Петуховского, Каргапольского, Кетовского и Куртамышского районов», – заявили в оперштабе Зауралья.

В Белозерском и Куртамышских районах на текущий момент закрыты шесть детских садиков. «Из них 5 по причине ОРВИ и 1 детсад (в Куртамышском районе) в связи с новой коронавирусной инфекцией», – уточнили в оперштабе. В Далматовском, Частоозерском и Кетовском районах из-за ОРВИ частично закрыты три детсада.

Во всех учебных заведениях региона предприняты дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19, которые также способствуют профилактике ОРВИ. Об этом заявили в региональном департаменте образования и науки.

Курган, Дарья Котова

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