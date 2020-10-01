Мэрия Кургана организовала горячую линию по вопросам отопления

В мэрии Кургана в пятницу, 2 октября, будут приниматься звонки от жителей города по вопросам отопительного сезона.

Жалобы курганцев будет выслушивать директор департамента ЖКХ Александр Гонцов. «Работа горячей линии продлится с 8.30 до 9.30. Задать вопросы по запуску тепла можно будет по телефону: 42-85-00», – уточнили в горадминистрации.

Отопительный сезон для жилфонда Кургана официально стартовал с 28 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр областной столицы Андрей Потапов.

По данным департамента ЖКХ, к 30 сентября теплоноситель был подан на 1220 многоквартирных домов, расположенных в разных районах города. «Заполнение систем продолжается. Оно проводится в соответствии с принятым графиком и продлится еще несколько дней. Управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, ЖСК и другим организациям, осуществляющим процесс управления домами, следует проводить работу по регулировке внутридомовых систем отопления», – добавили в мэрии Кургана.

Курган, Дарья Котова

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