В Кургане водитель иномарки на пешеходном переходе сбил ребенка

В Кургане на ул. Куйбышева водитель КИА сбил 12-летнюю девочку. Как сообщили в ОГИБДД по Кургану, ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автоинспекторы уточняют, что ДТП произошло 1 октября днем – в 13:10 часов. Водитель иномарки КИА Спортадж 1962 года рождения ехал по ул. Куйбышева со стороны ул. Блюхера и сбил ребенка. Девочка 2008 года рождения получила телесные повреждения.

Курган, Дарья Котова

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