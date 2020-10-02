Курганский губернатор Шумков распорядился субсидировать селян: им оплатят покупку коров и коз

Правительство Курганской области готово компенсировать аграриям до 70% затрат при покупке скота, включая мясных и молочных коров, а также коз. Субсидию можно получать уже с 1 октября 2020 года. Она распространяется на тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, также на выплату могут рассчитывать мини-фермы. Новая форма поддержки введена в регионе по поручению курганского губернатора Вадима Шумкова.

«В рамках поддержки граждане и организации могут получить субсидию на возмещение части затрат на покупку крупного рогатого скота мясных и молочных пород, овец и коз. Субсидии предоставляются в размере: 70% стоимости крупного рогатого скота молочных пород, но не более 70 тысяч рублей за 1 голову и 270 рублей за 1 кг живой массы; 50% стоимости крупного рогатого скота мясных пород, но не более 50 тысяч рублей за 1 голову и 270 рублей за 1 кг живой массы; 50% стоимости овец и коз, но не более 5 тысяч рублей за 1 голову и 270 рублей за 1 кг живой массы», – сообщили в пресс-службе Шумкова.

Возмещение затрат – 70% и 50% от стоимости скота – берет на себя региональный бюджет. И такую форму поддержки для личных подсобны хозяйств и мини-ферм глава региона Шумков анонсировал еще в августе. Речь шла о том, что курганцы смогут приобретать молочных коров за 30% от их стоимости.

Как уточнил глава региона, новая мера поддержка поможет обеспечить селян работой. Также это позволит увеличить производство молока. По итогам 2019 года область не обеспечивала себя такой продукцией полностью, лишь на 89 %.

Помимо этого Шумков привел еще один аргумент: средние фермы и товаропроизводители смогут покупать у населения молоко для его дальнейшей переработки. По данным департамента АПК, в Курганской области переработку молока осуществляют 5 промышленных предприятий и 11 цехов. При этом лишь 50 процентов сырья предоставляют местные хозяйства.

Курган, Дарья Котова

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