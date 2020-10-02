Курганская область вернулась к летним показателям по коронавирусу

В Курганской области 2 октября лабораторно подтверждено 37 новых случаев коронавируса. На протяжении последних дней фиксируется увеличение числа новых случаев Covid-19. Более 30 заболевших в день в Зауралье в последний раз выявляли летом. В августе и в начале сентября наблюдался спад заболеваемости. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3 тыс 911 человек.

Больше всего инфицированных по-прежнему в Кургане, там суточный прирост 2 октября составил плюс 25 вновь заболевших. В оперативном штабе Зауралья уточнили, что коронавирусная инфекция также выявлена в Варгашинском, Каргапольском, Куртамышском, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах, а также в Шадринске и в Макушинском муниципальном округе.

Накануне стало известно, что из-за роста заболеваемости ОРВИ и Covid-19 в регионе на карантин начали закрываться школы и детские сады.

Курган, Дарья Котова

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