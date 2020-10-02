«Звонили, не переставая»: в мэрии Кургана заработала горячая линия по отоплению домов

В мэрии Кургана в пятницу, 2 октября, работала горячая линия, посвященная началу отопительного сезона в областной столице. За час поступило 33 звонка.

«Всё время работы прямого провода телефон звонил, не переставая. Звонки поступали из разных районов города: центральной части Кургана, Заозёрного, Северного и Западного», – уточнили в мэрии Кургана. На вопросы горожан отвечал директор департамента ЖКХ Александр Гонцов.

Официально отопительный сезон для жилфонда Кургана стартовал 28 сентября. На сегодняшний день теплоноситель получают более 1600 многоквартирных домов из 1861. В пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания» 2 октября отметили, что 94 многоквартирных дома остаются неподготовленными к приему теплоносителя. «В большей части домов не проведены гидравлические испытания, отсутствуют элеваторные узлы и радиаторные батареи, часть трубопроводов, по которым идет теплоноситель в домах, являются полипропиленовыми», – заявили в «КГК».

По оценке г-на Гонцова, большая часть жалоб связана с завоздушиванием батарей. Управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК продолжат регулировку внутридомовых систем отопления сегодня и в выходные дни до полного удаления воздуха из них.

Следующая горячая линия заработает для курганцев через несколько дней – 5 октября. Дозвониться до главы городского департамента ЖКХ нужно успеть за час: с 09:00 до 10:00 часов.

Курган, Дарья Котова

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