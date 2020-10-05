В Курганской области за передвижениями карет скорой помощи начнут следить онлайн

В Курганской области единую диспетчерскую службу скорой помощи подключают к мультимедийной панели, которая позволит в онлайн режиме отслеживать передвижение скорых и определять их геопозицию. Проект по оснащению медиков оборудованием стоит миллион рублей, деньги Зауралью были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новая система, которая покрывает весь регион, позволит диспетчерской службе отследить, какая машина находится максимально близко к больному и оформить на нее вызов.

Как уточнила заместитель главного врача БСМП Светлана Гаптарь, в оперативном отделе работает 11 фельдшеров по приему вызовов.

«Вся информация будет выводиться с компьютера на 4 экрана. Перед диспетчером на электронном дисплее будет развернута карта области, на которой он видит расположение всех машин. Наблюдая геопозицию автомобилей онлайн на территории всей области, на вызов отправляется ближайшая бригада, которая может находится в соседнем районе. Дополнительно на панель можно будет вывести и другую информацию: статистику выездов бригад на вызовы, данные о самих медиках. Кроме того, новое оборудование позволит проводить планерки с работниками скорой прямо из диспетчерского пункта. С самой мультимедийной программой специалисты уже знакомы, осталось только установить дисплей», – рассказала Светлана Гаптарь.

Курган, Дарья Котова

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