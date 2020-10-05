В Зауралье из-за пьяных подростков в серьезное ДТП попали две машины

В Курганской области в ДТП попали автомобили ВАЗ-21013 и ВАЗ-2103. За рулем отечественных автомобилей находились нетрезвые 17-летние водители.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, авария произошла ночью 4 октября на 13-ом километре автодороги Куртамыш-Звериноголовское. Машины не разъехались между селами Коновалово и Обанино.

Нетрезвый подросток, который сел за руль машины ВАЗ-21013, при совершении обгона столкнулся с ВАЗ 2103, где за рулем также был пьяный 17-летний юноша. В первой машине помимо водителя находился 17-летний пассажир. Во втором автомобиле пассажиров было больше – 18-летний юноша и две девушки, одна из которых – несовершеннолетняя.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2103, 17-летняя девушка, получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу», – уточнили автоинспекторы.

Родители, чьи сыновья, не имея водительских прав, в нетрезвом виде катались ночью, заплатят штраф.

Курган, Звериноголовское, Дарья Котова

Курган, Звериноголовское. Другие новости 05.10.20

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