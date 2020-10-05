Оперативный штаб Курганской области выступил с заявлением из-за второй волны коронавируса

Департамент здравоохранения Курганской области заявил о росте числа заболевших коронавирусом. Ежедневно в регионе фиксируются десятки новых случаев инфекции, принято решение развернуть дополнительные ковидарии. Об ухудшении эпидобстановки в Зауралье в понедельник, 5 октября, сообщил и курганский губернатор Вадим Шумков.

«Положение усложняется практически во всех регионах, наш не исключение. Растет заболеваемость, не везде успевают медики, не хватает коечного фонда. Вводим дополнительные экипажи скорой помощи, запускаем отделения с дополнительными койками в больницах, переводим на режим работы до позднего вечера наши поликлиники», – написал на своей странице «ВКонтакте» глава региона Шумков.

Он также пообещал, что по каждому случаю, когда зауральцы сообщают об отказах в оказании медицинской помощи, будет проводиться проверка.

«Что бы хотел отметить. При том, что часть сигналов подтверждается и есть реальные основания для разбирательств с сотрудниками медучреждений, есть и случаи обычных провокаций со стороны тех, кто не преуспел в политике законным способом. Бог им судья. В этой связи. С одной стороны, не позволяйте себя запугивать никаким информационным источникам, поскольку при психологическом давлении падает иммунитет, а он ваш основной защитник. С другой стороны, врачи отмечают, что до 80% заболевших не соблюдали элементарные меры профилактики. Друзья, есть набор простейших мер, соблюдение которых точно поможет снизить риск заболевания. Это маски в транспорте, в магазинах, закрытых помещениях. При необходимости перчатки, а также постоянная обработка рук и рабочих поверхностей. Потому призывая всех наказывать и штрафовать, будьте добры и сами заботиться о вашем собственном здоровье», – написал Шумков.

По состоянию на 5 октября в Зауралье подтверждено 55 новых случаев коронавируса. По числу заболевших лидирует Курган, где за сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Куртамышском и Щучанском районах. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 4 тыс 064.

В связи с ростом числа заболевших COVID-19 в Курганской области принято решение увеличить количество койко-мест для инфицированных пациентов. Так, по информации профильного департамента, дополнительные койки развернуты в Шумихинской, Притобольной и Половинской центральных районных больницах. С 5 октября начался прием больных COVID-19 в Курганском госпитале для ветеранов войн.

С марта главными ковидариями Зауралья являлись инфекционная больница и госпиталь в Курганской больнице №2. В мае дополнительно были развернуты койки в Курганской областной клинической больнице, Макушинской, Щучанской, Петуховской, Катайской, Далматовской и Куртамышской ЦРБ, в настоящее время они продолжают осуществлять прием пациентов (за исключением Далматовской ЦРБ, которая возобновит прием больных COVID-19 с сегодняшнего дня).

Медики напоминают, что сезонная вспышка ОРВИ и гриппа может наложиться на пандемию COVID-19. Жителей области при проявлении первых симптомов простуды просят немедленно самоизолироваться и вызвать врача на дом.

«Оцените свое состояние и действуйте в соответствии с рекомендациями. При температуре 38 градусов – оставайтесь дома и вызовите на дом участкового врача из поликлиники по месту жительства. Если состояние здоровья критическое (трудности с дыханием), высокая температура, то вызывайте «Скорую помощь», – просят медики жителей области.

По оценке оперативного штаба Зауралья, более 80% людей болеют коронавирусной инфекцией в легкой форме. «Вирусы опасны для людей из групп риска, в которые входят, например, люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 60 лет. Таким людям нужно соблюдать особые меры предосторожности», – напомнили специалисты.

Курган, Дарья Котова

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