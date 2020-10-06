В Шадринске во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина, подключились следователи

В Шадринске во время пожара в многоквартирном жилом доме погиб 65-летний мужчина. СУ СКР по Курганской области 6 октября сообщает о проведении доследственной проверки.

Крупный пожар в Шадринске произошел вечером 5 октября. Загорелась одна из квартир в пятиэтажном доме по адресу: ул. Проектная, 8. Тело мужчины было обнаружено в квартире на 4-ом этаже. В его квартире и произошло возгорание, сообщает региональный Следком.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение хозяина квартиры с огнем при курении», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

Как уточнили в управлении МЧС, сигнал о возгорании поступил в 18:25 часов. Из окна квартиры на 4-ом этаже валил густой дым. «С помощью автолестницы из задымленных соседних квартир были спасены двое жильцов, один из них ребенок, еще четверо были эвакуированы. В квартире, где произошло возгорание, был обнаружен труп мужчины», – уточнили в оперативном ведомстве.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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