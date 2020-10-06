Жителям Кургана предложили круглосуточно жаловаться на холодные батареи в домах

Мэрия Кургана опубликовала номера телефонов, по которым жители областной столицы круглосуточно могут сообщать об отсутствии тепла в жилых домах.

Как уточнили в городской администрации, звонки курганцев в рабочие дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов принимают специалисты департамента ЖКХ.

«Также сообщения об отсутствии тепла можно передать в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кургана), которая работает круглосуточно, по номерам: 46-38-26, 0-54 (вызов с городского телефона, оперативный дежурный по вопросам ЖКХ) и 45-74-97 (вызов с мобильного телефона, оперативный дежурный по вопросам ЖКХ). Либо написать в официальные паблики Администрации города Кургана в социальных сетях», – уточнили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день больше всего жалоб поступает от жителей микрорайона Заозерный, где жители домов остались еще и без горячей воды. В ПАО «Курганская генерирующая компания» уточнили, что все дело в перекладке участка тепловой сети на пересечении улиц Мальцева и Фарафонова, где сейчас строится новая автодорога на ул. Мальцева.

«В настоящее время отсутствует возможность подачи теплоносителя в теплопункт № 122, от которого получают ресурс часть домов в 1 мкр-не: № № 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 26. Работы выполняются ООО «Курганпласт». ПАО «КГК» не является заказчиком, в связи с этим информацией непосредственно о ходе строительных работ и сроках окончания мы, к сожалению, не обладаем», – заявили в «КГК».

Официально отопительный сезон для жилфонда Кургана стартовал 28 сентября. По данным на 2 октября теплоноситель получают более 1600 многоквартирных домов из 1861. В пресс-службе ПАО «Курганская генерирующая компания» 2 октября отметили, что 94 многоквартирных дома остаются неподготовленными к приему теплоносителя.

Курган, Дарья Котова

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