«Люди безразлично относятся к своему здоровью»: санитарный врач Зауралья обратился к курганцам

Руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов заявил, что жители области нарушают масочный режим. Главный санитарный врач публично обратился к зауральцам и призвал их соблюдать меры безопасности.

Григорий Хохлов подчеркнул, что на территории Курганской области наблюдаются темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И только при условии соблюдения мер профилактики, рекомендаций Роспотребнадзора можно уберечь себя и своих близких от заражения COVID-19.



«В Курганской области действует масочный режим, в общественном транспорте – масочно-перчаточный режим. Выявляется много нарушений, когда люди безразлично относятся к своему здоровью, не надевают маски, перчатки. На территории Курганской области наблюдаются темпы прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В структуре заболевших за последние две недели 20% составляют люди старше 65 лет. Поэтому я призываю всех жителей Курганской области, особенно тех, кто старше 65 лет, кто имеет хронические заболевания, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, носить маски и перчатки в транспорте. Обращаюсь к нашим дедушкам и бабушкам: не выходите без надобности из дома, для этого есть родственники, которые могут принести вам продукты», – заявил Григорий Хохлов.

По данным на 6 октября, в регионе выявлено 54 новых случая коронавируса. Несколько дней подряд фиксируется суточный прирост. С начала пандемии в области инфицировались 4 тыс 118 человек.

Курган, Дарья Котова

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