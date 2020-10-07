В Кургане загорелась школа, спасатели эвакуировали учеников

В Кургане в среду, 7 октября, в 08 часов 16 минут в МЧС поступил сигнал о возгорании в городской школе №44. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления МЧС, в учебном заведении загорелась электрощитовая площадка.

Учеников (240 человек) и сотрудников школы № 44 на ул. Бородина, 41 эвакуировали. Всего пришлось выводить из здания СОШ 260 человек. Площадь возгорания составила 0,5 кв метров.

«Так как здание школы было обесточено, принято решение распустить учеников первой смены по домам. Решение о том, будет ли сегодня школа работать во вторую смену, примет администрация учебного заведения», – уточнили в управлении МЧС.

Пожар был локализован 08:24, через минуту возгорание в электрощитовой полностью ликвидировано. На месте ЧП работали 13 спасателей, было задействовано 5 единиц техники. Пострадавших нет.

Курган, Дарья Котова

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