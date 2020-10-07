Жителям Зауралья объяснили, в каких случаях тест на коронавирус проводится бесплатно

В департаменте здравоохранения Курганской области объяснили порядок тестирования жителей области на новую коронавирусную инфекцию. Как сообщила первый заместитель руководителя регионального департамента здравоохранения Тамара Иванова, регламент тестирования определен санитарным законодательством и приказом профильного министерства.

Направление на бесплатное тестирование выдается лишь в некоторых случаях. «Обследованию подлежат граждане, у которых есть подозрение или уже поставлен диагноз «внебольничная пневмония», есть признаки ОРВИ или гриппа. В данном случае медработником выписывается направление на обследование. При плановой госпитализации, а также при предоставлении высокотехнологичной медицинской помощи за пределами области», – уточнила г-жа Иванова.

Бесплатно тесты сдают и те, кто контактировал с заболевшими. Исследование проводится на 8-10 сутки после контакта.

В том случае, если граждане сами приняли решение обследоваться, то тестирование можно пройти не в рамках системы ОМС, а уже на платной основе. Исследования, в том числе, проводят и частные медцентры.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.10.20

В Кургане по вине подрядчиков без отопления остался густонаселенный микрорайон. / В Кургане загорелась школа, спасатели эвакуировали учеников. / «Люди безразлично относятся к своему здоровью»: санитарный врач Зауралья обратился к курганцам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»