Курганская область приблизилась к пиковым коронавирусным показателям лета

В Курганской области по состоянию на 7 октября выявлено 60 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших увеличилось в регионе до 4 тыс 178 человек.

Такой высокий суточный прирост в Зауралье фиксировался лишь в июле, когда ежедневно подтверждалось около 60 и более случаев коронавируса.

По состоянию на 7 октября инфицированные выявлены в десяти муниципалитетах. Больше всего заболевших в Кургане, где за сутки Covid-19 заразились 36 человек. Остальные случаи – в Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Щучанском, Юргамышском районах и Шумихинском муниципальном округе.

«Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находится 772 человека», – уточнили в оперативном штабе Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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