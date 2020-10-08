До конца года Курганская область получит более 700 вакцин от коронавируса

В Курганской области началась вакцинация от коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе региона, область получила 42 дозы вакцины. Первыми будут привиты медики, работающие в ковидариях.

Как сообщила главный внештатный эпидемиолог регионального департамента здравоохранения Оксана Сагайдак, по состоянию на 7 октября вакцинировано 10 человек, все они – медицинские работники учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом. Еще 32 человека – на очереди, ждут, когда истечет 4 недели с момента вакцинации от гриппа, это одно из обязательных условий.

«В первую очередь будут прививаться работники инфекционного госпиталя и других медорганизаций, где развернуты койки для больных COVID-19, бригады скорой помощи. Медицинские работники, которые первыми получили вакцину неделю назад, чувствуют себя удовлетворительно, никаких нежелательных явлений после вакцинации у них не отмечено», – подчеркнула Оксана Сагайдак.

Первая в мире вакцина от COVID-19 бла зарегистрирована 11 августа. Ее разработали российские ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи.

Курган, Дарья Котова

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