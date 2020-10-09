В разгар второй волны Covid-19 больницы Курганской области расширяют штат медиков

В больницы Курганской области привлекли дополнительные кадры. Как сообщила 8 октября и.о. заместителя губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, привлечено 77 сотрудников. Это 30 докторов-ординаторов, которые обучаются в вузах по целевым направлениям, и 47 выпускников Курганского медицинского колледжа.

Эпидобстановку в регионе Лариса Кокорина назвала достаточно напряженной. В последние дни в Зауралье ежедневно выявляется около 60 новых случаев коронавирусной инфекции. Ранее региональные власти заявляли о необходимости расширить площади ковидариев и эти меры уже приняты. Так, дополнительные койки развернуты в госпитале ветеранов войн, в областной клинической больнице и в ряде районных больниц. Основной площадкой остается инфекционный госпиталь в Кургане.

«Пациенты в соответствии со степенью тяжести и схемами маршрутизации поступают в те или иные медицинские организации. При этом пациенты из Кургана могут быть направлены на лечение в те госпитали, которые развернуты в близлежащих районах. Кроме того, мы планируем дополнительно развернуть коечный фонд в Белозерской и Варгашинской центральных районных больницах, а также на базе наших санаториев», – отметила Лариса Кокорина.

По состоянию на 8 октября в Зауралье с начала пандемии коронавирусом заразились 4 тыс 239 человек. С начала октября фиксируется рост заболеваемости. Курганская область по суточному приросту вышла на пиковые показатели лета.

Курган, Дарья Котова

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