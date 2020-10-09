Суд вынес приговор убийцам 17-летней студентки в Кургане

В Кургане суд вынес приговор по резонансному делу: в апреле 2019 года двое молодых людей изнасиловали и убили 17-летнюю студентку. Убийцы – молодые люди 1997 и 1999 годов рождения, отправятся в колонию строго режима на 19 лет и 22 года. Приговор суда пока не вступил в силу.

Как сообщал «Новый День», трагедия произошла 23 апреля 2019 года. Вечером 17-летняя девушка по имени Настя отправилась из Кургана в Катайск, где проживают ее родственники. Последний раз живой студентку курганского техникума видели у общежития ссуза.

«Девушка села в автомобиль к обвиняемым, случайно познакомившись с ними на улице, при этом молодые люди пообещали отвезти ее к родственникам в Катайск. Злоумышленники путем обмана вывезли потерпевшую за пределы города, где совершили ее изнасилование и убийство. Также обвиняемыми были похищены личные вещи и документы, принадлежащие потерпевшей», – ранее сообщали в региональном следкоме.

Девушку тогда искали волонтеры и полиция, ее тело было найдено в лесополосе. В социальных сетях знакомые убитой сообщали, что перед смертью Настя успела отправить сообщение другу, в котором написала, что «ее везут в лес». Сразу после этого телефон был отключен.

Молодых людей, в машину которых и села девушка, силовики нашли быстро. В рамках следствия было проведено 45 сложных генетических экспертиз, чтобы доказать вину убийц. К материалам дела приобщены видеозаписи всех камер наружного наблюдения, в кадр которых злоумышленники попали во время их знакомства с потерпевшей и перемещений на автомобиле. Также был найден их автомобиль, который они после совершения преступления бросили лесу.

Подозреваемым было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, кража, похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

Курган, Дарья Котова

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