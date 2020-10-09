В Шадринске за несанкционированный митинг полиция задержала «экологических провокаторов»

В Курганской области сотрудники полиции задержали нескольких представителей организованной группы, занимающихся разжиганием социальных протестов на почве экологии. В течение нескольких месяцев они устраивают провокации и протестуют из-за деятельности «Технокерамика» (Шадринск), обвиняя завод в выбросе «ядовитых отходов».

В четверг, 8 октября, группа из девяти человек пришли к заводоуправлению с протестными плакатами. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ООО «Технокерамика», сотрудники предприятия, опасаясь провокаций, вызвали полицию и вышли к протестующим сами, чтобы поговорить об их требованиях, но те разбежались.

Правоохранителями в итоге были задержаны двое – ими оказались «гастролеры» из Свердловской области: Ирина Красноперова и Вячеслав Парфилов. На своих страницах в социальных сетях Красноперова указывает, что она проживает в Екатеринбурге, Паррфилов – житель города Березовский (Свердловская область).

Еще один активист был задержан сегодня, 9 октября. Как сообщили в полиции, протокол об административном нарушении составлен на жителя Долматово Антона Вилкова 1991 года рождения (протокол по ст.20.2, прим.6.1). Известно, что последний не является экспертом-экологом, либо общественником. Есть данные о наличии у него нескольких судимостей за кражу личного имущества.

В конце сентября Арбитражный суд Курганской области вынес решение по заявлению «Технокерамики» о факте, имеющем юридическое значение. Предприятие на протяжении нескольких месяцев отбивается от нападок псевдоэкологов, растиражированных в социальных сетях, публичной группе «Чистый Шадринск» и анонимных телеграмм-каналах. Один из тезисов «экологов» – использование в производстве пропантов фенолформальдегидных смол, которыми завод «травит» жителей, что не соответствует действительности.

В компании также напомнили, что в сентябре 2019 года департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу проведена плановая выездная проверка соблюдения требований природоохранного законодательства ООО «Технокерамика». В рамках проверки выполнен государственный экологический контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от основных стационарных источников, а также проверка эффективности работы газопылеочистного оборудования, установленного на источниках.

Согласно результатам лабораторных исследований, превышений установленных нормативов выбросов по всем веществам не выявлено. В рамках государственного экологического надзора выполнены замеры атмосферного воздуха на контрольных точках, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не существует. "«Технокерамика» ежегодно с привлечением аккредитованных лабораторий проводит инструментальные замеры промышленных выбросов от стационарных источников. За период 2017 года превышений нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ не было», – заявили в компании.

Курган, Наталья Ефремова

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