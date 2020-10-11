В Курганской области самоизоляция для пенсионеров стала обязательной

В Курганской области по решению оперативного штаба для граждан старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция. Ограничительная мера из-за пандемии коронавируса вступает в силу с понедельника, 12 октября, и продлится до 2 ноября включительно.

Оперативный штаб объяснил, что решение было принято исходя из текущей ситуации по заболеваемости Covid-19. И в последние дни ситуация ухудшилась. По данным на 10 октября в Зауралье лабораторно подтверждено 66 новых случаев коронавируса, что превышает пиковые показатели весны и лета.

В оперативном штабе уточняют, что пожилые люди могут покидать свои дома только в некоторых случаях. Это обращение за медицинской помощью; следование к месту (от места) работы (если такие граждане не находятся на дистанционном режиме работы);поход в магазин или к месту приобретения услуг, а также выгул домашних животных.

«Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам органов власти, организаций, если их нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, и к работникам здравоохранения», – уточнили в оперштабе Курганской области.

К пожилым людям неоднократно обращались курганский губернатор Вадим Шумков, его заместитель по социальным вопросам Лариса Кокорина, главный санитарный врач Зауралья Григорий Хохлов. Речь шла о том, что возрастные люди в зоне особого риска. Граждан призывают неукоснительно соблюдать хотя бы простейшие мер безопасности, которые точно помогут снизить риск заболевания.

Курган, Дарья Котова

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