Курганцы просят друг друга оставаться людьми в разгар пандемии, пожалеть медиков и поберечь себя

В курганских пабликах соцсетей развернулись дискуссии, повод для которых дали авторы постов о коронавирусной ситуации в Зауралье. Один пост написала медик, которая попросила людей в сложной ситуации «не терять человеческое лицо». Автором второго сообщения стала горожанка – ей пришлось обращаться за медицинской помощью.

Пост жительницы Кургана под ником Анастасия Морар ночью, 12 октября, был размещен в паблике «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». За несколько часов его прочитали более 18 тыс человек. Автор поста написала, что ей пришлось обращаться за медпомощью и она видела, что происходит в медучреждениях.

«… Людей помимо этой заразы, вообще не стали принимать, люди все плачут и кричат в регистратуре, это просто страшно, что происходит, телефоны обрываются, бедный медперсонал бегает, еле ноги нося, которые работают без выходных и уже сил нет ругаться и объяснять почему к людям с подтвержденным диагнозом не едет скорая. Потому что в день по 100 вызовов и дети, старики и очень много паникеров, которые чихнули накрутили себе и в панике. Подумайте о своём здоровье сами, о нас никто не думает. Самое главное не накручивать себя, больше позитива», – написала Анастасия (пунктуация и орфография автора сохранены).

Еще один пост, который 11 октября в группе «Инцидент Курган» разместила девушка под ником Екатерина Кузьминых, прочитали почти 30 тыс человек.

«Имейте терпение, не теряйте человеческое лицо. В поддержку и в защиту своих коллег хочу сказать Вам, что Медицинские работники такие же люди, как и Вы и тоже болеют. У них есть дети и родственники, которые так же, как и Вы болеют и нуждаются в медицинской помощи. Медицинские работники сутками пропадают на работе, не видя своих родных. Тех, кого не сломил короновирус, борются за жизнь каждого из Вас уважаемые граждане. Не паникуйте! Рано или поздно весь этот кошмар связанный с короновирусом закончится, не будем опускать руки», – написала Екатерина.

Мнения горожан разделились, состоялась дискуссия из нескольких сотен комментариев. Одни не скупились на слова поддержки и благодарности медикам, другие предпочли скатиться до прямых оскорблений.

«До вас мразей даже не дозвониться», – ответила подписчица Мария Иванькова, которая не может вызвать врача из поликлиники для своего пожилого отца. «А врачи не боги, сколько вас предупреждали, чтобы береглись и берегли родных, все пофигисты, а теперь врачи виноваты. А они не успевают, потому что сами болеют», – ответили Марии подписчики. «Я вас умоляю. Они очень неплохие деньги получают», – добавила Наталья Печеркина, которой подписчики напомнили, что ковидные выплаты положены далеко не всем.

После такой перепалки многие начали делиться своими впечатлениями о работе поликлиник и больниц. Одни писали, что дозвониться до медиков действительно сложно. Другие отмечали, что это неправда.

Примирить спорщиков попыталась Лилия Рязанова: «Давайте уважать друг друга, надевать маски, где их требуют, перчатки, соблюдать правила безопасности. Я очень хочу, чтобы все закончилось. Будьте здоровы».

Как сообщал «Новый День», в октябре в Курганской области ухудшилась эпидситуация. Ежедневно выявляется более 60 новых случаев коронавируса. Ранее и.о. заместителя губернатора по социальным вопросам Лариса Кокорина заявила, что количество вызовов скорой помощи выросло в пять раз. Для жителей области была подготовлена памятка о том, как вызвать врача. В ней указаны даже мобильные телефоны медучреждений. Все поликлиники переведены на 7-дневынй режим работы, прием ведется до 24 часов.

В оперативном штабе Зауралья накануне выпустили еще одну памятку для пациентов поликлиники.

Медики напоминают, что в Курганской поликлинике № 1 прием пациентов с симптомами ОРВИ специальными кабинетами ведётся по нескольким адресам: с 8:00 до 22:00 в Заозёрном, 1 мкр-н, 39. С 8:00 до 20:00 по адресам ул. Невежина, 5; пос. Механический, 2; ул. Дзержинского, 41 б; ул. Краснодонская, 15.

Бригаду неотложной помощи отделения по ул. Невежина, 5 можно вызвать по телефону: 44-12-20. Бригаду неотложной помощи отделения 1 мкр-на Заозерного – по телефону 47-44-21. Вопросы также можно задать по телефону многофункционального колл-центра поликлиники: 42-87-87.

В Курганской поликлинике № 2 пациенты с симтомами ОРВИ с понедельника по воскресенье могут получить помощь по следующим адресам:

– отдельно специально для таких пациентов выделено здание по ул. Советская, 179/1 (район стадиона «Центральный»). Здесь можно сдать общий анализ крови, пройти рентгенографию и другие обследования;

– специальные кабинеты с отдельным входом работают по адресам: ул. Карельцева, 54 и ул. Томина, 82.

Также поликлиника в случае необходимости оказывает помощь в транспортировке своих пациентов на компьютерную томографию по записи. Бригаду неотложной помощи можно вызвать по телефону колл-центра с 7:00 до 22:00 с понедельника по воскресенье: 44-36-78. С 12 октября начинает работу дополнительный телефон: 44-35-67. Телефон для пациентов с COVID-19: 8-919-580-17-65. Информацию по результатам анализа на COVID-19 можно узнать по телефону: 8 -908-833-16-76.

В случае возникновения жалоб или проблемных вопросов можно звонить на телефон главного врача Юрия Михайловича Александрова: 55-02-29 или отправить СМС на номер: 8-912-835-02-29. В СМС нужно указать фамилию, имя и отчество, адрес, дату рождения, контактный телефон и кратко суть обращения.

Курганская детская поликлиника ведёт прием с 8:00 до 19:00 по адресам: ул. К. Мяготина, 114; проспект Конституции, 42; Заозёрный, 6 мкр-н, 5; Заозёрный, 2 мкр-н, 21; пос. Механический, 42; ул. Савельева, 33; ул. Карбышева, 5. Телефон для вызова врача на дом: 8-929-225-99-50.

Напомним, что с графиками работы поликлиник Курганской области можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Курганской области. Вся информация – здесь. А также на сайтах медучреждений.

Курган, Дарья Котова

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