В Зауралье на трассе «Иртыш» водитель сбил двух дорожных рабочих

В Курганской области на 401-ом километре федеральной трассы «Иртыш» произошло ДТП, в котором пострадали дорожные рабочие.

Как сообщает ГИБДД по Курганской области, вечером 11 октября водитель 1987 года рождения на автомобиле Лада Гранта ехал в сторону Кургана. На ремонтируемом участке автодороги он сбил двух дорожных рабочих. Одному из пострадавших 39 лет, второму 50 лет.

«Пострадавшие были одеты в дорожную форму со светоотражающими элементами. В результате ДТП мужчины получили травмы», – уточнили в автоинспекции.

Курган, Дарья Котова

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